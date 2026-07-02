Festa della Patrona, istituite le navette gratuite: 4 linee, ecco tutti gli orari e le fermate
Enna-Cronaca - 02/07/2026
In occasione della festa di Maria Santissima della Visitazione, patrona della città, il Comune di Enna ha attivato per la giornata di oggi, 2 luglio, un servizio gratuito di navette curato da SAIS Autolinee. Quattro linee collegheranno Enna Bassa, Pergusa e Ferrante al centro storico, per agevolare la partecipazione ai festeggiamenti
Navetta 1 Balata
Due bus di piccole dimensioni collegheranno Piazza Matteotti con la Rotonda Pisciotto, transitando su via Pergusa.
Bus 1: 16.00 / 01.40 (ultima partenza)
Bus 2: 16.10 / 01.50 (ultima partenza)
Navetta 2 Enna Bassa
Un bus di grandi dimensioni partirà dal terminal di Enna Bassa, con percorso su via Pergusa, Monte Cantina, via Aidone, terminal bus di Enna e corso Sicilia.
Bus 1: 16.00 / 01.45 (ultima partenza)
Navetta 3 Pergusa
Collegamento diretto tra Pergusa e il terminal bus di Enna, sempre transitando su via Pergusa con un bus grande
Bus 1: 16.00 / 01.45 (ultima partenza)
Navetta 4 Ferrante
Percorso da Ferrante, con un bus grande, con fermata a Santa Lucia e arrivo al terminal bus di Enna, transitando su via Pergusa.
Bus 1: 16.00 / 01.45 (ultima partenza)