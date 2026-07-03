Lutto a Pietraperzia: il dono di Giuseppe salva nuove vite, i funerali nel giorno del compleanno

La tragedia che ha colpito la comunità di Pietraperzia si trasforma in un estremo gesto d’amore e speranza. Gli organi di Giuseppe Stringi, il 45enne rimasto vittima di un drammatico incidente stradale lo scorso 29 giugno sulla Statale 640, hanno consentito di salvare altre vite. A darne notizia, attraverso una toccante lettera inviata alla redazione di ViviEnna, è la famiglia dell’uomo, assistita dall’avvocato Daiana Piazza, che ha voluto rendere pubblico il nobile epilogo di una vicenda che ha scosso l’intera provincia.

Il sinistro si era verificato nel tratto della SS 640 Dir tra Pietraperzia e Caltanissetta, coinvolgendo l’auto di Stringi e quella di un altro concittadino di 42 anni. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento all’ospedale Sant’Elia, le condizioni di Giuseppe erano apparse subito critiche, rendendo necessario il trasporto d’urgenza a Palermo. Proprio presso l’Ospedale Villa Sofia, nonostante gli sforzi dei medici, il cuore di Giuseppe ha smesso di battere, ma la sua volontà di donarsi agli altri non si è interrotta.

Il ricordo commosso della famiglia

Nella missiva, i congiunti delineano un ritratto intimo e commovente di un uomo la cui esistenza è stata stroncata improvvisamente: “La tragedia che si è consumata lungo la SS 640 il 29.06.2026 ha distrutto una vita e, con essa, l’equilibrio di un’intera famiglia. In un istante, il sorriso di Giuseppe – quel sorriso che sapeva illuminare anche le giornate più dure – si è spento”. Il racconto prosegue tratteggiando le doti umane di un uomo ricordato da tutti per la sua straordinaria bontà: “Giuseppe era luce: una luce che non chiedeva nulla, che si donava spontanea, che sapeva essere casa per chiunque gli stesse accanto. Era gentilezza, era bontà, era altruismo, era quella rara forma di presenza che rende il mondo più lieve”.

La donazione degli organi e le vite salvate

Il dolore inconsolabile per la perdita prematura ha trovato un parziale sollievo nella decisione di onorare il desiderio più profondo del 45enne. Con il consenso della moglie Carmelinda e dei genitori, è stata infatti autorizzata la donazione degli organi. Il gesto ha già dato i primi, straordinari frutti. La famiglia spiega con commozione che: “Nella serata del 01.07.2026, la famiglia ha appreso con enorme gioia, che il trapianto del cuore è avvenuto con successo: nessun rigetto, nessuna ombra. Solo vita. Quel cuore grande, giovane e forte, continua a pulsare, a raccontare chi era ‘Peppe Stringi’, a custodire la sua storia dentro un’altra esistenza”.

Oltre al cuore, Giuseppe ha donato anche il fegato e gli occhi, questi ultimi in attesa di restituire la vista a qualcuno ancora avvolto nel buio Il dolore di una famiglia si è trasformato in speranza per altre. La fine di una vita è diventata l’inizio di nuove. Questa è la grandezza di Giuseppe”.

L’ultimo saluto nel giorno del compleanno

Un sacrificio che diventa eredità morale per i suoi cari e per la comunità intera: “Il suo spirito – luminoso, vigile, presente – veglierà per sempre sui suoi due bambini, Biagio e Gabriele, i più grandi amori della sua vita insieme alla moglie Carmelinda”. La lettera si chiude con un monito che è anche un invito alla solidarietà: “Giuseppe ci insegna che la vita non finisce quando il corpo si ferma: finisce solo quando smettiamo di donare amore”.

L’ultimo saluto a Giuseppe Stringi si terrà in una data carica di simbolismo. I funerali saranno celebrati oggi 3 luglio, proprio nel giorno del suo compleanno, alle ore 16 nella Chiesa Madre di Pietraperzia. Sarà il momento in cui una comunità intera si stringerà attorno alla famiglia per celebrare non solo un uomo che non c’è più, ma un eroe della quotidianità che ha saputo trasformare il silenzio della morte in un nuovo battito di vita.