Pietraperzia piange un altro figlio, morto un poliziotto in servizio in Toscana: aperta un’inchiesta

Un nuovo lutto si abbatte su Pietraperzia. Dopo la morte di Giuseppe Stringi, deceduto a causa delle conseguenze di un incidente stradale, la comunità perde un altro figlio, un 28enne agente di polizia, Salvatore Angelo Taibi che prestava servizio in provincia di Lucca dove è stato trovato senza vita in circostanze al vaglio degli inquirenti.

La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta

Il legale della famiglia del poliziotto, l’avvocato Giacomo Pillitteri fa sapere che “la Procura della Repubblica di Lucca sta indagando sulla scomparsa del giovane Salvatore Angelo Taibi, deceduto la mattina di giorno 1 luglio a Valdottavo in provincia di Lucca, mentre si recava al lavoro”.

“Sulla vicenda i familiari del giovane mantengono il massimo riserbo e confidano sull’operato degli organi inquirenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi” afferma il difensore

I funerali

I funerali della vittima si terranno nella chiesa Madre di Pietraperzia domenica 5 luglio alle 16,30. L’Amministrazione Comunale di Pietraperzia ha diffuso sui social una nota ufficiale intrisa di commozione: “Era un ragazzo di Pietraperzia, un giovane che aveva scelto di servire lo Stato con impegno e dedizione”.