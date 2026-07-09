Anziani over 65 a Troina, il Comune avvia un’indagine sulle condizioni di vita

Il servizio segretariato sociale del comune di Troina sta per iniziare un’indagine sulle condizioni di vita degli anziani di età al di sopra i 65 anni. Nella lettera, con il questionario che il comune invierà agli anziani, è spiegato che i risultati di questa indagine saranno utilizzati “per finalità socio-assistenziali, per ottimizzare l’attività di sostegno già in atto e per razionalizzare l’uso delle risorse”.

Le domande del questionario: condizioni di salute, economiche, sociali e abitative.

Alle domande del questionario, alle quali dovranno rispondere gli anziani ultrasessantacinquenni, riguardano le condizioni di salute, economiche, sociali e abitative. L’invecchiamento della popolazione è l’inadeguatezza delle famiglie ad assistere i componenti anziani, pongono l’esigenza di rafforzare e riorganizzare i servizi sociali del comune. Da qui scaturisce la necessità di conoscere bene le condizioni degli anziani.

Le condizioni di Troina

Nel 2021 la popolazione di Troina contava 8699 abitanti, nel 2025 è scesa a 8242 abitanti. In soli 4 anni il paese ha perso 457 abitanti, pari al 5 per cento dell’intera popolazione. E’ una tendenza che non sembra arrestarsi per diverse cause: 5 nati l’anno ogni mille abitanti, 15 morti ogni mille abitanti, 1,2 figli per donna in età fertile che è molto basso per assicurare l’equilibrio demografico, aumento del numero delle famiglie con una sola persona, emigrazione giovanile e, da qualche tempo, anche delle famiglie di coniugi non più giovani che vanno a ricongiungersi con le famiglie dei figli emigrati.

Al 31 dicembre del 2025, gli abitanti con oltre 65 anni di età erano 2379

Pari al 28,86 per cento dell’intera popolazione. Altri indicatori segnalano che Troina sta diventando un paese supervecchio. L’età media è di 48,5 anni. L’indice di vecchiaia è 261. Questo significa che ogni 100 bambini di età 0-14 anni ci sono 261 anziani con più di 65 anni di età. La presenza di 178 cittadini stranieri non ha alcun effetto su quest’andamento demografico.