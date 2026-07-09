Scuola, disagio e dirigenza: a Enna il convegno della FLC CGIL Sicilia

Si terrà ad Enna, hotel Sicilia, nel pomeriggio di venerdì 10 e sabato mattinata 11 luglio, il convegno organizzato dalla FLC CGIL-Sicilia sul tema: “Scuola, disagio e dirigenza: un confronto necessario”. Nella sessione pomeridiana di venerdì, l’attenzione è sulle fragilità giovanili e le ripercussioni nel contesto scolastico.

La sessione mattutina di sabato è dedicata ai dirigenti scolastici

La sessione mattutina di sabato è dedicata alle problematiche che devono affrontare i dirigenti scolastici per far funzionare le scuole che dirigono.

Interventi di dirigenti scolastici, docenti ed esperti

Sono previsti interventi di dirigenti scolastici, docenti ed esperti a questa due giorni di riflessioni e approfondimenti sui problemi della scuola: Nicola Malizia (ordinario di criminologia, vittimologia e devianza della Kore), Gaetano Pace (procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia), Samanta Anna Lacagnina ( docente IC G. Verga di Gela), Mascia Quadarella (giornalista), Patrizia Colella (d.s. Ites Lecce- Proteo Fare Sapere Nazionale), Claudia Savarino (studentessa liceo scienze umane F. Fedele di Agira), Caterina La Rocca (Rete Studenti Medi), Eliana Chiavetta (presidente associazione Amici San Patrignano-Sicilia), Mimmo Turano (assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale), Eliana Romano (presidente Proteo Fare Sapere Nazionale-Sicilia), Adriano Rizza ( segretario generale Flc Cgil-Sicilia), Antonio Malaguarnera (segretario generale Cgil-Enna), Franco Pignataro ( coordinatore d.s. Flc Cgil- Sicilia), Gabriella Messina (segretaria confederale Cgil-Sicilia), Viviana Assenza (dirigente Atp Enna-Caltanissetta), Marco Anello (dirigente USR-Sicilia), Monica Fontana (responsabile nazionale d.s. Flc Cgil).

Una due giorni di riflessioni e approfondimenti

Sono previsti interventi di dirigenti scolastici, docenti ed esperti a questa due giorni di riflessioni e approfondimenti sui problemi della scuola. Concluderà il lavori del convegno Gianna Fracassi (segretaria generale Flc Cgil).