Il Bilancio di Piazza Armerina, Messina: “A rischio il Palio dei Normanni e l’Estate piazzese”

È allarme per il Palio dei Normanni e per l’Estate Piazzese. L’Assessorato comunale al Turismo sostiene che l’approvazione degli emendamenti al bilancio da parte del Consiglio comunale mette seriamente a rischio la programmazione delle due principali manifestazioni cittadine, considerate tra gli appuntamenti più importanti dell’anno per la città.

La preoccupazione è contenuta in una nota diffusa dall’assessorato guidato da Ettore Messina all’indomani della seduta consiliare che ha approvato il bilancio con gli emendamenti presentati dall’opposizione. Secondo quanto affermato dall’amministrazione, le modifiche incidono sulle risorse destinate all’organizzazione del Palio dei Normanni e dell’Estate Piazzese, con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento degli eventi.

Il parere contabile è negativo

Nella nota si evidenzia inoltre che gli emendamenti hanno ricevuto il parere tecnico-contabile contrario degli uffici competenti e il parere contrario del Collegio dei Revisori dei Conti, che avrebbero rilevato profili di criticità sotto l’aspetto della regolarità amministrativa e della conformità alla normativa vigente.

L’amministrazione comunale esprime quindi “profonda preoccupazione” per le possibili conseguenze delle scelte approvate dal Consiglio, ritenendo che possano compromettere manifestazioni di straordinario valore storico, culturale, religioso e turistico, considerate fondamentali per l’identità di Piazza Armerina e per la sua economia.

La bagarre in aula

La presa di posizione arriva dopo la seduta di lunedì 6 luglio, nel corso della quale il bilancio è stato approvato grazie ai voti dei consiglieri di opposizione. I consiglieri che sostengono il sindaco Nino Cammarata, ormai privi della maggioranza in Aula, hanno invece lasciato il Consiglio prima della votazione finale, contestando gli emendamenti approvati.

Lo scontro

La vicenda alimenta ulteriormente il confronto politico tra maggioranza e opposizione dopo l’approvazione del documento finanziario. Sul piano amministrativo, resta ora da verificare quali saranno gli effetti concreti degli emendamenti approvati e se le criticità evidenziate dall’assessorato incideranno sulla programmazione delle manifestazioni simbolo dell’estate piazzese