Cosa fare ad Enna: all’alba un viaggio tra i luoghi di Cerere con il Fai

Un’alba tra storia, mito e paesaggio per riscoprire uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. È la proposta della Delegazione FAI di Enna che domenica 12 luglio organizza l’evento “L’Alba di Cerere a Enna”, un’iniziativa che accompagnerà i partecipanti dal Castello di Lombardia alla Rocca di Cerere nelle prime ore del mattino.

Il punto di incontro

Il ritrovo è previsto alle 5.15 all’ingresso del Castello, mentre la passeggiata prenderà il via alle 5.30. L’itinerario offrirà l’opportunità di assistere al sorgere del sole da uno dei punti panoramici più suggestivi dell’isola, vivendo il passaggio dalla notte ai colori dell’aurora.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza saranno gli attori della Compagnia dell’Arpa e di Biblioinsieme di Enna, che daranno voce ai racconti dedicati ai luoghi così come li vide Cicerone nel 70 a.C., facendo rivivere la storia e il fascino dell’antica Henna.

La colazione ennese

La conclusione dell’evento è prevista alle 6.45 con una colazione a base di latte, caffè e biscotti della tradizione ennese. L’iniziativa si inserisce nel programma estivo del FAI con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio, offrendo un’esperienza capace di coniugare natura, memoria e identità locale.