Statale 117 bis, conclusi in anticipo i lavori: riaperta la strada al traffico veicolare

Si sono conclusi con largo anticipo i lavori sulla SS 117 bis e la strada è stata riaperta al traffico veicolare. A comunicare la fine dell’intervento è stato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che ha annunciato: «Comunico che la SS117 bis è stata riaperta al traffico veicolare».

I lavori di AcquaEnna

La chiusura temporanea dell’arteria si era resa necessaria per consentire ad Acquaenna di effettuare alcuni lavori sulla rete idrica, con interventi finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle infrastrutture interessate.

L’intervento, previsto con una durata di tre giorni, è stato completato prima del previsto, permettendo il ripristino anticipato della viabilità.

La riapertura della statale consente ora il ritorno alla normale circolazione per residenti, pendolari e automobilisti che utilizzano quotidianamente la SS117 bis, uno dei principali collegamenti viari del territorio.