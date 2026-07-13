Pronta al via la rassegna Sotto il nespolo

Pronta al via la nuova edizione della rassegna letteraria “Sotto il nespolo” che prevede quest’anno tre appuntamenti accomunati dal fil rouge del tema “L’Essenza dell’Essere…il senso delle cose…”.

Sotto il suggestivo albero di nespolo, ormai simbolo della sede dell’associazione Tersicula di Valverde che da anni valorizza autori, libri e artisti in generale, si terranno gli incontri di presentazione programmati dal 17 luglio in poi, per ogni venerdì del mese, in via Calì 36 a Valverde (Ct) dalle ore 20.

“Teniamo molto alla qualità dei libri che presentiamo -spiega Rosario Filippo Tomarchio, presidente dell’associazione Tersicula-. La nostra manifestazione è cresciuta molto negli anni fidelizzando un copioso numero di spettatori. Organizziamo con passione questa rassegna che intende valorizzare prima di tutto la sicilianità e le caratteristiche più tipiche di questa Isola. Tra i nostri ospiti però non ci sono stati solo autori siciliani ma personaggi di spicco del panorama culturale n

Luogo: Tersicula, Via Calì, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA