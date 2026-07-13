Sanità, dal 14 luglio ecografie nelle Case di Comunità di Leonforte e Nicosia

Dal 14 luglio saranno attivati gli esami ecografici nelle Case di Comunità di Leonforte e Nicosia. Il servizio sarà svolto dalla dirigente medico radiologa Stefania La Ferrera, nell’ambito di una rimodulazione dell’attività specialistica autorizzata dalla Direzione strategica dell’Asp di Enna.

La riorganizzazione

L’attivazione segue l’installazione di nuove apparecchiature ecografiche nelle due strutture territoriali. L’obiettivo, secondo l’Azienda sanitaria, è ampliare l’offerta diagnostica sul territorio, consentendo ai cittadini di effettuare gli esami anche nelle Case di Comunità, oltre che nei presidi ospedalieri.

Il calendario

La Ferrera presterà servizio il lunedì al Poliambulatorio di Troina, il martedì nella Casa di Comunità di Leonforte, il mercoledì nella Casa di Comunità di Nicosia e il giovedì e il venerdì al Poliambulatorio di Agira. Le prestazioni ecografiche continueranno comunque a essere garantite anche negli ospedali.