Piazza Armerina, in autobus con oltre mezzo chilo di droga: un arresto ed una denuncia

Viaggiavano a bordo di un autobus di linea proveniente da Catania quando sono stati fermati dagli agenti del Commissariato di Piazza Armerina. Per uno dei due giovani sono scattati gli arresti domiciliari, mentre il secondo è stato denunciato in stato di libertà. L’operazione ha portato al sequestro di 672 grammi di cannabis.

I sospetti della polizia

Secondo quanto ricostruito, i poliziotti hanno notato i due ragazzi tra i passeggeri appena scesi dal pullman. A destare sospetti sarebbe stato il loro atteggiamento: uno trasportava un capiente borsone sulle spalle, mentre l’altro lo precedeva guardandosi ripetutamente attorno.

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere all’identificazione e all’ispezione del bagaglio. All’interno del borsone è stata trovata una busta contenente sostanza stupefacente del tipo cannabis. La successiva pesatura ha accertato un quantitativo complessivo di 672 grammi.

Portati in commissariato

I due giovani sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria. Le verifiche eseguite nell’immediatezza non hanno portato al rinvenimento di altra sostanza stupefacente né di ulteriori elementi utili alle indagini.

Un giovane ai domiciliari

Al termine degli accertamenti, il giovane che aveva la disponibilità della droga è stato arrestato in flagranza con l’accusa di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Per il secondo giovane è invece scattata una denuncia in stato di libertà con l’ipotesi di concorso nello stesso reato. La droga è stata posta sotto sequestro mentre le indagini proseguono per ricostruire l’origine dello stupefacente e verificarne l’eventuale destinazione sul mercato illecito.