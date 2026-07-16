Traffico di droga a Piazza Armerina, condannato ad un anno

La Polizia ha eseguito nei giorni scorsi a Piazza Armerina un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva nei confronti di un uomo condannato in via definitiva a un anno, nove mesi e nove giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

I provvedimenti di condanna

L’intervento è stato eseguito dal personale del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina. La pena deriva da due distinte sentenze di condanna emesse nell’ambito di procedimenti penali relativi a fatti risalenti al 2017, quando l’uomo era stato denunciato dagli agenti del Commissariato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’esecuzione della pena

Divenute esecutive entrambe le pronunce di condanna, il difensore di fiducia del condannato ha presentato richiesta di ammissione a una misura alternativa alla detenzione. L’autorità competente ha quindi disposto l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.

L’arresto e il trasferimento ai domiciliari

Nel pomeriggio del 9 luglio, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria del Commissariato di Piazza Armerina hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione all’ordine di carcerazione. Dopo le formalità di rito, il condannato è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.