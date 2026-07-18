Valguarnera, Consiglio fiume: approvati Bilancio, Rottamazione imposte e atti per l’agricoltura

Una lunga maratona del Consiglio comunale di Valguarnera con numerosi atti approvati e alcuni respinti. Oltre quattro ore di seduta per affrontare sedici punti all’ordine del giorno e definire una serie di questioni considerate rilevanti per l’attività amministrativa dell’Ente.

Gli atti propedeutici al Bilancio e i debiti fuori bilancio

Tra i principali provvedimenti approvati figurano gli atti propedeutici al Bilancio di previsione 2026, tra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2026-2028 e la verifica della quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, strumenti ritenuti fondamentali per programmare lo sviluppo del territorio.

Il Consiglio ha inoltre approvato quattro debiti fuori bilancio risalenti ad annualità precedenti, dando seguito agli adempimenti necessari per garantire la regolarità amministrativa e contabile dell’Ente.

Le mozioni discusse in Aula

Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto politico e programmatico attraverso la discussione di diverse mozioni presentate sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza. Tra queste, la proposta per la realizzazione di una piazzola di sosta per l’elisoccorso nel territorio, infrastruttura ritenuta di rilievo per le emergenze sanitarie.

La mozione relativa alla partecipazione all’avviso della Regione Siciliana per il sostegno e l’incentivazione dell’associazionismo comunale, indicata come opportunità per rafforzare la collaborazione tra enti locali e l’efficienza dei servizi, è stata invece rinviata in Prima Commissione per ulteriori approfondimenti.

Rottamazione Quinquies e sostegno alla cerealicoltura

Tra gli atti approvati anche l’adesione del Comune alla Rottamazione Quinquies, misura che consente ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti affidati alla riscossione beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi, favorendo una maggiore capacità di recupero delle entrate da parte degli enti pubblici e offrendo, al contempo, un’opportunità ai cittadini.

Via libera anche all’atto di indirizzo da trasmettere al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, all’Assessore regionale all’Agricoltura e al Presidente della III Commissione Ars, contenente le iniziative urgenti a sostegno della cerealicoltura siciliana, della redditività delle imprese agricole e della sicurezza alimentare, a sostegno di uno dei comparti produttivi più importanti del territorio.

La bocciatura sull’esenzione del suolo pubblico e le dichiarazioni finali

Bocciato, invece, l’atto di indirizzo presentato dall’opposizione che chiedeva l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per i commercianti. «Un’occasione persa – ha dichiarato al termine della seduta Filippa D’Angelo – per dare un aiuto concreto a chi, tra mille difficoltà, tiene vive le nostre strade e la nostra economia».

Soddisfazione è stata invece espressa dal presidente del Consiglio comunale Carmelo Auzzino. «È stato un Consiglio comunale lungo e impegnativo, ma caratterizzato da un’elevata produttività e da un confronto serio e responsabile. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri comunali presenti per il contributo offerto ai lavori d’Aula, al sindaco Carmen Cutrona e a tutta l’Amministrazione comunale per la costante presenza e collaborazione, nonché al segretario comunale, dottoressa Pecoraro, per il prezioso supporto tecnico e istituzionale che quotidianamente assicura al nostro Ente. Continueremo a lavorare con senso delle istituzioni, responsabilità e spirito di collaborazione affinché il Consiglio comunale possa essere sempre più un luogo di confronto costruttivo e di decisioni concrete».