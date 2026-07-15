Erbacce e sporcizia nel cimitero di Valguarnera, Draià: “Al via i lavori, c’è una nuova ditta”

Sono iniziati gli interventi di pulizia e decespugliamento del cimitero comunale di Valguarnera, nell’ambito del nuovo affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico. Lo rende noto l’assessore al Verde pubblico, Francesca Draià, dopo le segnalazioni ricevute da cittadini sullo stato dell’area cimiteriale. L’ultimo intervento, ricorda l’assessore, era stato eseguito alla fine di maggio dalla precedente impresa incaricata.

Gli altri interventi

Concluso l’iter amministrativo per il nuovo affidamento, la ditta subentrata, come riferisce l’assessore Draià, ha avviato il servizio il 1° luglio, intervenendo nei primi giorni di attività negli edifici scolastici, alla Villetta Marcato e in altre aree del territorio comunale.

L’assessore afferma inoltre che è in fase di predisposizione un calendario degli interventi di manutenzione del verde, che sarà reso pubblico con l’obiettivo di garantire una programmazione più efficace e una maggiore informazione ai cittadini.

Nei prossimi giorni prenderanno avvio anche i lavori di riqualificazione del verde della Villa comunale “Falcone e Borsellino”, finanziati con risorse ottenute dalla precedente amministrazione e confermati dall’attuale esecutivo guidato dal sindaco Cutrona, nel quadro della continuità amministrativa