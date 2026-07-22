Anziani trasferiti dalla Rsa di Pietraperzia all’Ospedale di Leonforte, le rassicurazioni dell’Asp

Quaranta anziani ospiti della RSA di Pietraperzia verranno trasferiti temporaneamente presso l’ospedale F.B.C. di Leonforte. Una decisione, quella assunta dall’Asp di enna, che sta creando preoccupazione fra le famiglie degli anziani per gli evidenti disagi e non solo per quelli.

L’Intervento della direzione dell’Asp

Per chiarire la situazione e rassicurare interviene la Direzione strategica dell’ASP che si rivolge direttamente ai cittadini. Un gesto che nasce per una dichiarata voglia di chiarezza e trasparenza.

La decisione, raccontano dall’Asp, nasce da precisi adempimenti legislativi e dalla necessità di lavori indispensabili nella struttura di Pietraperzia. “Gli ospiti sono persone fragili, che meritano accoglienza in un ambiente protetto, con massima attenzione e umanità: è questo il primo pensiero che ha guidato ogni valutazione”.

Misura temporanea, rientreranno a lavori ultimati

“La misura è esclusivamente temporanea e durerà solo il tempo necessario al completamento degli interventi, che si perfezioneranno entro qualche mese”, rassicura la nota dell’Asp. “L’Azienda ha operato secondo un criterio di ottimizzazione degli spazi, utilizzando unicamente aree già disponibili.

Ma l’ospedale di Leonforte può reggere questo ulteriore carico?

“L’ospedale di Leonforte – continua la nota della direzione strategica dell’Asp di Enna -non subirà alcun pregiudizio nella sua funzionalità: nessun depotenziamento, nessuna riduzione di servizi o specialità, nessun reparto chiuso, nessuna attività sottratta al presidio. Il Pronto Soccorso continuerà a operare senza rallentamenti, modifiche o riduzioni. Le attività di Medicina e di Pronto Soccorso resteranno nettamente separate, con spazi, medici e personale dedicati in via esclusiva a ciascun reparto”.

Un sopralluogo per rassicurare e rassicurarsi

“Già lunedì il Direttore Sanitario si è recato personalmente in ospedale, con la Direzione di Presidio, per un sopralluogo congiunto e un confronto diretto con le istituzioni locali”.

L’Asp poi snocciola i dati di investimento per rappresentare l’attenzione verso il territorio ” L’attenzione verso Leonforte è testimoniata da investimenti concreti: qui è stato aperto l’unico Ospedale di Comunità, struttura strategica per l’assistenza intermedia che garantisce continuità tra ospedale e territorio. Sempre a Leonforte è stata inaugurata di recente la Casa di Comunità, pur non essendo la città sede di distretto (appartiene al distretto di Agira), con un incremento costante dei servizi”.

La conferenza dei sindaci e l’incontro col comitato

“È inoltre in fase molto avanzata l’interlocuzione con un importante gruppo nazionale per dotare l’ospedale di un centro riabilitativo di rilievo nazionale, come illustrato nella recente Conferenza dei Sindaci. Nei prossimi giorni è già calendarizzato l’incontro richiesto dal Comitato Pro Ferro Branciforti Capra. La Direzione continuerà a lavorare in sinergia con istituzioni, associazioni e terzo settore, mantenendo aperto un canale di ascolto, ma rivendica la piena autonomia gestionale, organizzativa e programmatoria, con un unico obiettivo: un’assistenza non ridotta, ma ulteriormente migliorata”.