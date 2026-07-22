Emergenza incendi, plauso all’impegno dei Carabinieri dall’Usic Sicilia

La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri — USIC Sicilia esprime il proprio profondo e incondizionato plauso ai colleghi della Compagnia e del Comando Stazione Carabinieri di Enna che, in occasione della drammatica emergenza incendi che ha colpito il territorio ennese, si sono resi protagonisti di interventi dall’altissimo valore etico e professionale.

Al cospetto di un fronte di fuoco vastissimo e alimentato da condizioni meteorologiche avverse che minacciavano direttamente i centri abitati, i militari dell’Arma hanno operato con encomiabile abnegazione e straordinario sprezzo del pericolo. Fin dalle prime fasi dell’emergenza, il personale sul campo – compresi diversi colleghi che non hanno esitato a fiondarsi in servizio pur trovandosi in turno di riposo – ha dimostrato un eccezionale senso del dovere, mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica pur di salvaguardare la vita dei cittadini.

Le donne e gli uomini dell’Arma si sono distinti in veri e propri gesti salvavita, affrontando muri di fumo e fiamme a ridosso delle case per guidare l’evacuazione di centinaia di persone in totale sicurezza ed evitare conseguenze che avrebbero potuto rivelarsi catastrofiche. Un’azione condotta con lucidità, rigore metodico e spiccato spirito di iniziativa, che ha permesso di sottrarre al pericolo persone in condizioni di totale vulnerabilità.

I Carabinieri intervenuti a Enna hanno incarnato i valori più nobili e autentici che contraddistinguono la gloriosa uniforme, operare in contesti così estremi, con la consapevolezza del rischio ma con la ferma determinazione di mettere la sicurezza della collettività davanti a tutto, rappresenta un esempio di altissimo valore civico ed etico. A loro va la totale vicinanza e l’orgoglio di tutta la nostra sigla sindacale.

L’efficace coordinamento e la perfetta sinergia operativa dimostrata sul posto con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il Corpo Forestale confermano la centralità dei Carabinieri quale presidio fondamentale e insostituibile per la tutela delle comunità siciliane nei momenti di massima criticità.

La Segreteria Regionale USIC Sicilia rinnova il proprio ringraziamento a tutto il personale operante, custode silenzioso della sicurezza pubblica e interprete di un profondo e costante spirito di sacrificio al servizio del Paese.