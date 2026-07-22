Girava con coltelli a serramanico, condannato e arrestato dalla polizia a Piazza Armerina

La Polizia di Stato di Piazza Armerina ha eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di un uomo, la cui identità non viene resa nota, condannato a tre mesi e 22 giorni di reclusione per porto abusivo di armi.

Trovato con coltelli a serramanico

L’uomo era stato trovato in possesso di coltelli a serramanico e a farfalla nel 2023, e a seguito di quella vicenda adesso sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

L’arresto è stato eseguito dal Commissariato locale, si inserisce nel costante impegno per garantire l’esecuzione delle misure giudiziarie e la sicurezza pubblica. La notizia è riportata nel comunicato della Polizia di Stato.