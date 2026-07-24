A19, lunedì 27 luglio apertura del viadotto Alfio

Lunedì 27 luglio alle ore 17:00 si terrà l’apertura al traffico del nuovo viadotto Alfio, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dal km 157,600 al km 158,500, nei pressi dello svincolo di Catenanuova . L’opera, completamente demolita e ricostruita in soli 18 mesi, è stata realizzata secondo i più recenti standard tecnici di sicurezza, comfort e durabilità. L’intervento è frutto della stretta sinergia del Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”; il cui Commissario è il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Foto tratta da googlemaps