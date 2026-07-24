Cefalù Film Festival, vince il cortometraggio Marabù sul lavoro minorile

Il Cefalù Film Festival quest’anno ha assegnato il Premio “Pino Scicolone” al cortometraggio Marabù con la regia di Fabio Teriaca e le musiche di Sergio Cammariere.

Tra 4 mila cortometraggi partecipanti al concorso una giuria di esperti ne ha scelti otto che hanno affrontato i temi dell’intelligenza artificiale, dell’abbandono degli animali, del lavoro minorile. I lavori sono stati proiettati al cinema Di Francesca di Cefalù.

Testimonial dell’evento il giornalista Rai Roberto Gueli. Ospiti della serata, i musicisti Linda Armetta, Gianni La Rosa e la maestra violinista Jane Far.

Dopo i saluti del sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, e il ricordo al professore Mario Alfredo La Grua e Francesca Agnello, sono stati assegnati i premi speciali ai cortometraggi Pocho, Ora che ci sei, La legge del mercato, Leo lei, Il re del panino, Ed Zinale e La Dodda.

Il festival è dedicato alla memoria di Giuseppe Scicolone, conosciuto da tutti come Don Pino Scicolone. Pioniere nel commercio automobilistico del territorio, fu il primo concessionario Simca a Cefalù e nelle Madonie, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità. Tra le sue passioni la fotografia e la realizzazione di filmati video.





Luogo: Cinema Di Francesca , corso Ruggero, 65, CEFALU’, PALERMO, SICILIA