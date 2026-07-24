Rifiuti a Troina, Consiglio vota piano triennale: costi aumentati ma la Tari rimane invariata

Il Consiglio comunale di Troina ha approvato il Piano economico-finanziario (Pef) del servizio di igiene ambientale per il triennio 2026-2029. Il documento, disciplinato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), è stato elaborato dagli uffici comunali sulla base dei dati forniti dal gestore Troina Ambiente Srl e validato dalla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (Srr) del Libero Consorzio di Enna.

Il costo del servizio e la Tari

Il costo complessivo del servizio dei rifiuti è pari a circa 1 milione e 346 mila euro, Iva inclusa. Rispetto al precedente periodo 2020-2025 si registra un aumento legato, secondo quanto riferito dall’amministrazione, agli incrementi dei costi energetici, delle materie prime e al rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro che dal gennaio 2026 ha comportato un aumento dei costi del personale.

La Tari, secondo il Comune, resterà invariata. La stabilità delle tariffe viene ricondotta all’efficacia delle entrate ordinarie, alle attività di recupero dell’evasione sulle utenze non censite e alle economie interne previste dalla società di gestione.

Le dichiarazioni dell’assessore e del sindaco

“Siamo molto soddisfatti di aver superato i momenti di criticità che, come accade in tutte le società, anche per ‘Troina Ambiente srl’ hanno determinato momenti complicati che però, con l’ottima gestione presente e passata della Società e con la collaborazione delle sigle sindacali e dei lavoratori, che ringrazio sempre per la loro abnegazione, siamo riusciti a superare – dichiara l’assessore all’ambiente Giuseppe Schillaci -. Tutto ciò si è reso possibile senza ritoccare la tariffe al rialzo che, in un epoca in cui aumenta tutto, non è un risultato da poco”.

“Nonostante l’aumento dei costi, delle materie prime e dell’adeguamento del Contratto Nazionale di riferimento – aggiunge il sindaco Alfio Giachino -, siamo riusciti a contenere il costo del servizio e, soprattutto, a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. La Società è solida perché, sia prima che adesso, è stata ed è gestita da amministratori competenti e capaci, il servizio funziona ed il paese è pulito e decoroso grazie ai lavoratori e ai cittadini che collaborano quotidianamente sia con la loro disciplina che con segnalazioni puntuali, che ci permettono di intervenire tempestivamente nelle situazioni di criticità”.

Differenziata intorno all’80%

Secondo il quadro fornito dall’amministrazione comunale, la raccolta differenziata si mantiene stabilmente su percentuali intorno all’80%. Il Comune riferisce inoltre che i livelli di decoro urbano e pulizia del territorio risultano soddisfacenti, con un riscontro positivo da parte della cittadinanza.