Calascibetta, così è stata salvata la donna precipitata nel burrone

Sono le ore 19 di domenica 26 luglio quando la quiete del piccolo centro xibetano viene squarciata dalle sirene dei mezzi di soccorso e dal fragore degli elicotteri che sorvolano Calascibetta a bassa quota. Tutti si chiedono cosa stia accadendo e dalle prime voci si sente dire che una donna sarebbe caduta giù da piazza San Pietro. Un volo di oltre dieci metri, per fortuna attutito dalla vegetazione.

L’arrivo dei soccorsi

Arrivano le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, i carabinieri del capoluogo e l’ambulanza del 118. In contemporanea giunge l’elisoccorso da Caltanissetta che si posa su piazza San Pietro. Sono attimi concitati, di preoccupazione, ma per fortuna dal fondo del burrone si sente il lamento della donna, che chiede aiuto. Uno dei Vigili del fuoco cerca di tranquillizzarla dicendole che stanno per raggiungerla. C’è dunque la certezza che la signora, stimata in paese, sia viva.

Il recupero della donna

Subito i soccorsi si mettono al lavoro. Prima la squadra dei Vigili del fuoco di Enna, con uno di loro, imbracato con l’aiuto dei colleghi, che si cala giù con la corda dal costone roccioso. Operazione riuscita con grande professionalità. Il Vigile del fuoco accertatosi che la donna è cosciente le pratica i primi soccorsi, soprattutto ad un braccio. Nel frattempo i carabinieri tengono a distanza le numerose persone radunatesi nella piazza, perché occorre lavorare con sicurezza e serenità.

L’intervento dell’elicottero e le indagini

Passano pochi minuti ed ecco giungere, vista la zona difficilmente raggiungibile da terra, il reparto volo dei Vigili del fuoco di Catania. Di fronte la drammaticità del momento, l’intervento è spettacolare, di quelli che non si vedono quotidianamente: l’elicottero rimane sospeso in aria a bassa quota per alcuni minuti, giusto il tempo che due operatori dei Vigili del fuoco si calano tramite il verricello. La donna viene imbracata e mediante la barella verricellabile tirata su, posizionata dentro l’elicottero dei Vigili del fuoco, e trasportata all’Ospedale di Enna.

Stando a delle indiscrezioni, avrebbe riportato alcune escoriazioni lungo il corpo e danni ad un braccio, ma sono in tanti a parlare di miracolo. Calascibetta, come affermava un giovane, ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver saputo che la donna si era salvata. Quello di ieri pomeriggio è stato un grande lavoro di squadra: Vigili del fuoco, per primi, elisoccorso, carabinieri, uomini del 118, tutti assieme, per oltre un’ora, hanno lavorato, con grande sintonia e professionalità, per salvare una giovane vita. Sarà compito delle forze dell’ordine, adesso, accertare le cause dell’accaduto.