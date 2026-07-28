Troina, digitalizzato l’Impact Hub Peppino Impastato: operativo il progetto Agorà

Prende il via a Troina il progetto di democrazia partecipata che ha portato al radicale rinnovo e alla completa digitalizzazione dell’Impact Hub “Peppino Impastato”. L’iniziativa nasce dalla proposta presentata dal gruppo “Agorà”, ritenuta idonea nell’ambito del percorso di democrazia partecipata, ed è stata realizzata dal Comune con il coinvolgimento della giunta e degli uffici competenti. L’obiettivo è consolidare la struttura come punto di riferimento per giovani, studenti e aspiranti imprenditori del territorio.

Il progetto nato dalla proposta di “Agorà”

L’intervento ha riguardato in particolare l’abbattimento delle barriere di accesso e l’informatizzazione dei servizi. L’Impact Hub è stato dotato di un sistema di accesso digitale gestito attraverso una piattaforma di prenotazione online che consentirà agli utenti di riservare postazioni e servizi in tempo reale, migliorando la gestione degli spazi sia come aula studio sia come incubatore d’impresa.

La proposta del gruppo “Agorà” prevedeva, tra le altre dotazioni, postazioni ad alte prestazioni, una lavagna interattiva e una libreria di scambio. Il progetto è stato ulteriormente implementato grazie a risorse aggiuntive messe a disposizione dall’amministrazione comunale per l’acquisto di tecnologie e arredi di ultima generazione.

Nuove dotazioni per la struttura

Le sale dell’Impact Hub sono state allestite con nuovi computer, stampanti multifunzione, tavoli e postazioni di lavoro, con l’obiettivo di offrire un ambiente moderno e funzionale agli utenti.

“Questo traguardo – dichiara la giunta comunale – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Abbiamo accolto con convinzione la proposta del gruppo ‘Agorà’, che ringraziamo per la visione e l’impegno civico. Il percorso realizzato consente oggi di restituire alla comunità uno spazio accessibile e innovativo, capace di favorire nuove opportunità di studio, lavoro e sviluppo imprenditoriale”.

Accesso temporaneo in attesa della piattaforma

Anche l’associazione “Agorà” evidenzia il valore dell’iniziativa, sottolineando che “questo intervento dimostra come anche risorse contenute, se ben impiegate, possano contribuire concretamente a rendere la città più aperta alle opportunità del lavoro a distanza, contrastando il fenomeno dello spopolamento”. L’associazione ringrazia inoltre le oltre cento persone che hanno sostenuto la proposta e il Comune per averne curato la realizzazione.

Le modalità di registrazione alla piattaforma e il regolamento di utilizzo saranno comunicate nelle prossime settimane attraverso il sito istituzionale del Comune e la cartellonistica installata all’ingresso della struttura. Durante la fase di transizione l’Impact Hub resterà aperto tutti i giorni, dalle ore 8 alle 23, con accesso mediante un codice temporaneo richiedibile allo staff del Comune di Troina.