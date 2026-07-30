Grave incidente sulla Sp4 a Valguarnera: scontro frontale tra 2 furgoni

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Sp4, nel territorio di Valguarnera. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della polizia municipale, nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi: si tratta di due furgoni che procedevano in direzione opposta.

Lo scontro violento

Un impatto frontale molto violento che ha certamente provocato dei feriti ma è troppo presto ancora per comprendere le reali condizioni delle persone rimaste coinvolte nello scontro. Il traffico è paralizzato per consentire ai soccorritori di prendersi cura dei feriti, poi toccherà agli inquirenti comprendere la dinamica dell’incidente e verificarne le responsabilità.