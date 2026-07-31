Pronto Soccorso, familiari informati in tempo reale con un sms sulle condizioni del paziente

Un servizio semplice, gratuito e pensato per ridurre l’incertezza di chi attende notizie di un proprio caro. Nei pronto soccorso dell’ASP di Enna è già operativo il sistema di “Tracking Pronto Soccorso”, il software che consente ai familiari e agli accompagnatori dei pazienti di seguire direttamente dal proprio smartphone l’intero percorso clinico all’interno dell’area di emergenza.

Il funzionamento è immediato: al momento del triage sarà sufficiente fornire il numero di telefono di un accompagnatore. Quest’ultimo riceverà via sms un link per accedere a una pagina web dedicata, attraverso la quale potrà visualizzare in tempo reale tutte le fasi dell’iter assistenziale, dall’accettazione fino alla conclusione del percorso.

Un sistema pensato per garantire maggiore trasparenza e vicinanza, soprattutto nei momenti di maggiore apprensione per le famiglie.

Sicurezza e privacy: accesso protetto con codice OTP

Il software è stato progettato per operare nel pieno rispetto della sicurezza dei dati. Dopo aver ricevuto il link tramite sms, l’accompagnatore dovrà inserire un codice OTP ricevuto per la conferma dell’accesso e, successivamente, il codice fiscale del paziente per poter visualizzare le informazioni relative al percorso sanitario.

La pagina si aggiorna automaticamente, restituendo informazioni puntuali sulle diverse fasi dell’assistenza. In questo modo vengono eliminate le lunghe attese senza notizie e le continue richieste di aggiornamento agli operatori sanitari impegnati nelle attività di emergenza-urgenza.

La collaborazione tra ASP e l’innovazione senza costi aggiuntivi

Il software è stato messo gratuitamente a disposizione dall’ASP di Siracusa, nell’ambito di una collaborazione istituzionale tra aziende sanitarie regionali che consente la diffusione di buone pratiche e strumenti innovativi senza ulteriori costi per il sistema pubblico.

Il Servizio Informatico dell’ASP di Enna ha successivamente provveduto all’ottimizzazione e all’integrazione dell’applicativo all’interno dei sistemi aziendali, con particolare attenzione all’organizzazione del lavoro del personale.

Agli operatori del Pronto Soccorso, infatti, non viene richiesto alcun adempimento aggiuntivo se non l’inserimento del numero telefonico dell’accompagnatore durante il triage. L’invio dei messaggi e l’aggiornamento delle informazioni avvengono in maniera automatizzata.

Più informazioni per i familiari, più tempo per curare

Il nuovo servizio produce benefici su due fronti. Da una parte consente a chi accompagna un paziente di ricevere aggiornamenti costanti senza dover attendere a lungo o interrompere il lavoro degli operatori per chiedere informazioni. Dall’altra permette al personale sanitario di concentrarsi maggiormente sull’assistenza, riducendo le interruzioni e migliorando la gestione dell’attività quotidiana.

Un intervento tecnologico che punta quindi a migliorare l’esperienza di chi entra in Pronto Soccorso e a rendere più umano il rapporto tra cittadini e sistema sanitario.

L’ASP di Enna conferma così il proprio percorso di innovazione e umanizzazione delle cure, utilizzando la tecnologia come strumento al servizio delle persone: non per sostituire la relazione umana, ma per renderla più efficace e lasciare più tempo alla cura.

Il servizio è già pienamente operativo in tutti i Pronto Soccorso dell’Azienda sanitaria ennese: sarà sufficiente fornire un numero di telefono al momento del triage per seguire il percorso del proprio caro senza sentirsi soli nell’attesa.