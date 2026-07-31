Quattro giovani attori ennesi alla Scuola di Teatro Grassi di Milano per un corso sul metodo Čechov

Investire nella formazione significa investire nel futuro del teatro. È con questo spirito che quattro giovani attori del Collettivo Teatro Utopia stanno vivendo un’importante esperienza di perfezionamento artistico alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, uno dei più autorevoli centri italiani dedicati alla formazione delle arti sceniche.





Dal 20 al 25 luglio, Tommaso Burgo, Lorenzo Di Dio, Niccolò Gagliardi e Fabiana Lentini hanno partecipato a un percorso intensivo dedicato al metodo di Michael Čechov, guidato dalla docente Anna Francioni, attrice e formatrice da anni impegnata nella diffusione di una delle più affascinanti tecniche di recitazione del Novecento.





La Paolo Grassi rappresenta da decenni un punto di riferimento per la formazione teatrale italiana. Frequentare un corso all’interno di questa istituzione significa confrontarsi con un ambiente altamente qualificato, dove lo studio quotidiano, la ricerca e il dialogo tra artisti provenienti da esperienze differenti diventano parte integrante del percorso di crescita di un attore.





Il metodo elaborato da Michael Čechov, attore, regista e pedagogo russo, pone al centro del lavoro scenico l’immaginazione creativa, l’azione psicofisica e la capacità dell’interprete di trasformare immagini interiori, emozioni e impulsi in una presenza scenica autentica. Una tecnica che ha influenzato generazioni di artisti in tutto il mondo e che continua ancora oggi a rappresentare uno dei principali strumenti della pedagogia teatrale contemporanea.





Per i quattro giovani ennesi si è trattato di un’immersione totale nello studio: giornate intense dedicate all’allenamento dell’attore, all’ascolto del corpo, all’immaginazione, al lavoro sul gesto psicologico e alla costruzione del personaggio, attraverso un confronto costante con docenti e allievi provenienti da diverse realtà italiane.





L’esperienza si inserisce nel percorso di crescita del Collettivo Teatro Utopia, compagnia composta da tredici giovani attori che negli ultimi anni ha costruito un’identità sempre più riconoscibile nel panorama teatrale siciliano grazie a un lavoro costante di ricerca, sperimentazione e formazione.





Il gruppo, guidato dalla regista e drammaturga Filippa Ilardo, considera infatti lo studio una parte imprescindibile del mestiere dell’attore. Non soltanto prove e spettacoli, ma un continuo confronto con maestri, metodologie differenti e linguaggi contemporanei, nella convinzione che il teatro richieda una formazione permanente, capace di rinnovarsi e di interrogarsi costantemente.





Negli ultimi anni il Collettivo ha affiancato alla produzione artistica un intenso lavoro laboratoriale, partecipando a masterclass, residenze e percorsi di perfezionamento con professionisti del panorama nazionale. Un investimento importante che punta a costruire una nuova generazione di interpreti capaci di coniugare qualità artistica, rigore metodologico e apertura verso le più significative esperienze del teatro contemporaneo.





La settimana milanese rappresenta dunque molto più di un semplice corso di aggiornamento. È un’occasione per ampliare gli strumenti espressivi, conoscere nuovi compagni di viaggio, misurarsi con pratiche differenti e riportare nel proprio territorio competenze che possano arricchire l’intero percorso del gruppo.





Per i giovani attori ennesi è anche la conferma che il talento ha bisogno di studio, disciplina e occasioni di confronto. Esperienze come quella vissuta alla Civica Scuola Paolo Grassi permettono infatti di costruire un dialogo tra realtà territoriali e grandi istituzioni della formazione teatrale, favorendo una crescita artistica che supera i confini locali e guarda a una dimensione nazionale e internazionale.





Il rientro a Enna segna così non la conclusione, ma l’inizio di una nuova fase di lavoro. Le competenze acquisite durante il corso entreranno a far parte della ricerca del Collettivo Teatro Utopia, alimentando futuri laboratori, nuove produzioni e un percorso che continua a mettere al centro i giovani, il teatro e la convinzione che la formazione rappresenti il primo vero atto creativo.