Assoro, il Pd amplia la pattuglia in aula: salgono a quattro i consiglieri

Si amplia la rappresentanza del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Assoro. Il gruppo dem può ora contare su quattro consiglieri: Concetta Muratore, Maurizio Giunta, Dario Calandra e Angelo La Porta. L’ultima adesione è quella del consigliere Angelo La Porta, già esponente della Democrazia Cristiana, ufficializzata nei giorni scorsi. Si aggiunge all’ingresso di Maurizio Giunta, subentrato in Consiglio comunale circa due mesi fa come primo dei non eletti in seguito alla procedura di surroga.

Si rafforza il gruppo consiliare

Con i nuovi ingressi il Partito Democratico rafforza la propria presenza nell’assemblea cittadina, consolidando il gruppo che sostiene la maggioranza guidata dal sindaco Antonio Licciardo. Secondo quanto riferito dal partito, il percorso politico si inserisce nel lavoro di radicamento sul territorio e si sviluppa anche attraverso il confronto con il deputato regionale Fabio Venezia.

La nota del Partito Democratico

In una nota, la segretaria cittadina del Pd, Concetta Muratore, ha espresso soddisfazione per gli ultimi ingressi nel gruppo consiliare. «Accogliamo con grande entusiasmo l’ingresso di Maurizio Giunta e l’adesione di Angelo La Porta. Questo dimostra che il Partito Democratico continua a essere un punto di riferimento per chi intende svolgere un’attività politica vicina ai bisogni del territorio», ha dichiarato Muratore