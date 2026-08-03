Soccorso acquatico, convenzione tra Seus 118, Lega navale e circolo Tre Laghi di Enna

Rafforzare la formazione e migliorare le attività di prevenzione e soccorso in ambiente acquatico. È questo l’obiettivo delle due convenzioni sottoscritte dalla Seus 118 con la Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto e con l’Associazione sportiva dilettantistica Circolo Nautico Tre Laghi di Enna.

Gli accordi, della durata di tre anni e rinnovabili, prevedono attività formative, esercitazioni, iniziative di sensibilizzazione e momenti di confronto dedicati alle procedure di prevenzione e di intervento in mare e negli ambienti lacustri.

Addestramento e simulazioni al lago Nicoletti

L’intesa con il Circolo Nautico Tre Laghi di Enna riguarda in particolare le attività di soccorso in ambiente lacustre. Il programma prevede esercitazioni congiunte, simulazioni di ricerca e soccorso, percorsi di formazione e addestramento per il personale sanitario e tecnico, oltre al supporto sanitario durante le manifestazioni sportive organizzate nell’area del lago Nicoletti.

La convenzione è stata sottoscritta dal presidente della Seus 118, Riccardo Castro, e dal presidente del Circolo Nautico Tre Laghi di Enna, Giovanni Battista Sacco.

L’accordo con la Lega Navale di Riposto

La collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto punta invece alla promozione della sicurezza della navigazione e della balneazione, alla prevenzione degli annegamenti e alla diffusione della cultura del primo soccorso attraverso iniziative rivolte sia ai cittadini sia agli operatori del settore.

L’accordo è stato firmato dal presidente della Seus 118 Riccardo Castro e dal presidente della sezione di Riposto della Lega Navale Italiana, Giuseppe Ballistrieri.

L’obiettivo è rafforzare il sistema di emergenza

Secondo il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, le convenzioni si inseriscono nel percorso di potenziamento del sistema regionale dell’emergenza-urgenza, anche attraverso il Modulo regionale di maxiemergenza, dotato di personale specializzato e mezzi dedicati al soccorso in ambiente acquatico, tra cui idroambulanze e idromoto.

Per Ballistrieri l’intesa rappresenta uno strumento per rafforzare la cultura della sicurezza in mare e la tutela della vita umana lungo le coste, mentre Sacco evidenzia come la collaborazione consentirà di mettere gratuitamente a disposizione competenze e strutture del Circolo Nautico Tre Laghi di Enna per attività finalizzate alla sicurezza e alla formazione.

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