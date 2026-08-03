Protezione civile, al via a Enna il campo scuola per ragazzi dai 14 ai 16 anni

Ha preso il via oggi, 3 agosto, e proseguirà fino al 9 agosto il campo scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, l’iniziativa nazionale giunta alla sedicesima edizione e organizzata a Enna dall’Ente Corpo Volontari Protezione Civile. Il progetto è rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 16 anni e si svolge nella sede operativa dell’associazione.

Nel corso della settimana i partecipanti prenderanno parte ad attività teoriche ed esercitazioni pratiche per conoscere il funzionamento del sistema di protezione civile e acquisire competenze utili nella gestione delle emergenze.

Formazione tra esercitazioni e primo soccorso

Il programma prevede lezioni dedicate ai principali rischi che interessano il territorio, con particolare attenzione agli incendi boschivi, oltre ad attività sul progetto “Scuole Sicure”, sul progetto “Icaro” e sulle manovre di primo soccorso. Spazio anche ai comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza e a momenti ricreativi finalizzati a favorire la socializzazione tra i partecipanti.

Il presidente dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, Giuseppe Vallone, sottolinea come il camposcuola rappresenti un’occasione per avvicinare i giovani al volontariato e contribuire alla formazione di nuove generazioni di volontari.

La prima prova è il montaggio del campo

Dal punto di vista operativo, la prima attività prevista è il montaggio delle tende che ospiteranno il campo, un’esercitazione che consentirà ai ragazzi di affiancare i volontari nelle operazioni di allestimento.

«La nostra esperienza nell’organizzazione dei campi è riconosciuta anche a livello nazionale – afferma il direttore dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile, Alessandro Battaglia – e i partecipanti potranno seguire da vicino tutte le fasi dell’allestimento, vivendo un’esperienza concreta di protezione civile».

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Enna e il supporto del Dipartimento regionale della Protezione civile.