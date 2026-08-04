Futuro nazionale: “Emendamento su Nord-Sud respinto” attacco a deputazione Centrodestra

«È incomprensibile la bocciatura dell’emendamento che avrebbe consentito di accelerare il completamento della SS117 Nord-Sud senza nuovi oneri per lo Stato». È la posizione espressa da Futuro Nazionale, con il suo referente, Carmelo Mirisciotti, che interviene dopo il voto della Camera dei deputati sul decreto “Pnrr Infrastrutture”, criticando la decisione della maggioranza e chiamando in causa la “deputazione locale della maggioranza di Governo”. Non c’è la citazione diretta ma il riferimento è alla parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi.

Secondo il movimento, l’emendamento, presentato dal Pd, avrebbe permesso di utilizzare risorse già disponibili nell’ambito del Contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e Anas per velocizzare il completamento del tratto della Strada statale 117 Nord-Sud tra Nicosia e lo svincolo dell’autostrada A19.

L’attacco alla deputazione nazionale

Nella nota, Futuro Nazionale sostiene che la scelta del Governo rappresenti un segnale di scarso interesse nei confronti delle aree interne della Sicilia. Secondo Futuro Nazionale, il mancato via libera all’emendamento rischia di rallentare ulteriormente un’infrastruttura considerata strategica per migliorare i collegamenti tra il Centro Sicilia e le principali arterie dell’Isola.

«Un’opera attesa da oltre quarant’anni»

Il movimento ricorda come il completamento della SS117 Nord-Sud sia un obiettivo atteso da decenni e ritiene che l’opera sia fondamentale per ridurre l’isolamento della provincia di Enna e garantire un più agevole accesso ai servizi essenziali, compresa la rete sanitaria.

Per questo Futuro Nazionale annuncia che continuerà a sollecitare il completamento dell’arteria, ritenendola una priorità per lo sviluppo delle aree interne della Sicilia.