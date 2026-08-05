“Nicosiana”, tre giorni dedicati alla prevenzione oncologica femminile

Dal 27 al 29 agosto Nicosia ospiterà “Nicosiana”, festival dedicato alla prevenzione oncologica femminile che unirà screening gratuiti, incontri con specialisti e iniziative culturali con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e richiamare l’attenzione sulle difficoltà di accesso ai servizi sanitari nelle aree interne.

L’iniziativa è ideata dall’associazione culturale Divina Mania, promossa con il Comune di Nicosia in collaborazione con l’Asp di Enna.

Screening e incontri

Per due giornate saranno effettuati gratuitamente screening dedicati alla salute delle donne, con visite ginecologiche ed ecografie mammarie. Il programma prevede inoltre incontri con medici e professionisti della salute sui temi della prevenzione, della diagnosi precoce e dei percorsi di cura.

Accanto agli appuntamenti sanitari sono in calendario eventi culturali e spettacoli con la partecipazione delle attrici Ludovica Bizzaglia e Valeria Solarino e degli attori Alberto Paradossi e Giacomo Ferrara. Sul palco saliranno anche donne che racconteranno pubblicamente la propria esperienza con la malattia oncologica.

L’obiettivo del festival

L’iniziativa promuove anche una raccolta fondi destinata a sostenere le attività di prevenzione nel territorio e richiama l’attenzione sulla possibilità di rendere operativo il mammografo già presente a Nicosia, così da ampliare l’offerta di screening per il comprensorio.

«Vogliamo portare la prevenzione al centro del dibattito pubblico e avvicinare sempre più donne ai controlli», afferma Debora Leonardi, ideatrice della manifestazione. La presidente del Consiglio comunale con delega alla Salute, Maria Di Costa, sottolinea invece la necessità di rafforzare i servizi sanitari nelle aree interne per facilitare l’accesso alla diagnosi precoce.

Il contesto ennese

Il festival si inserisce in un territorio che registra dati incoraggianti sugli screening. Secondo i dati dell’Asp di Enna relativi al 2025, l’adesione supera il 70% per lo screening mammografico e il 57% per quello della cervice uterina, i valori più elevati della Sicilia. “Nicosiana” punta a rafforzare questo percorso, promuovendo la cultura della prevenzione anche attraverso il coinvolgimento della comunità.