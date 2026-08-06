Nazione Futura apre il coordinamento cittadino a Pietraperzia

Nazione Futura amplia la propria rete organizzativa in provincia di Enna con la costituzione del coordinamento cittadino di Pietraperzia dopo quello di Regalbuto.

L’associazione dei conservatori fondata e presieduta da Francesco Giubilei prosegue così il percorso di radicamento territoriale in Sicilia, puntando alla creazione di nuovi punti di riferimento locali.

Gianfilippo Bongiovanni alla guida del coordinamento

Alla guida del nuovo coordinamento di Pietraperzia è stato indicato Gianfilippo Bongiovanni, che assume l’incarico con l’obiettivo di sviluppare le attività dell’associazione sul territorio.

Nella fase di avvio viene sottolineato anche il ruolo di Massimiliano Vitale, indicato dai vertici dell’organizzazione come una delle figure impegnate nel consolidamento dei circoli di Nazione Futura nella provincia ennese.

Il progetto culturale e il radicamento nei territori

«La crescita di Nazione Futura nell’Ennese conferma che il nostro progetto culturale continua a trovare donne e uomini pronti a impegnarsi per costruire una nuova classe dirigente fondata sui valori dell’identità, della competenza e della responsabilità», dichiarano Francesco Giubilei e Salvo Monciino.

Secondo i responsabili dell’associazione, ogni nuovo coordinamento rappresenta un presidio culturale oltre che organizzativo, con l’obiettivo di promuovere iniziative di formazione e partecipazione al dibattito pubblico.

Verso nuovi appuntamenti nazionali

Nazione Futura, dopo il raggiungimento dei 100 circoli territoriali in Italia, annuncia la volontà di proseguire il percorso di crescita anche in Sicilia, con nuove aperture previste dopo l’estate in provincia di Catania.

I responsabili territoriali e i tesserati siciliani saranno inoltre presenti all’evento nazionale “L’Italia dei conservatori”, in programma il 2 e 3 ottobre a Roma, appuntamento dedicato al confronto sui temi della cultura conservatrice e dell’attività politica sul territorio.