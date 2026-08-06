Poste, al via i lavori nell’ufficio di Assoro: un container come sede provvisoria

Da oggi l’ufficio postale di Assoro sarà interessato da lavori di ammodernamento finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza degli utenti. Lo comunica Poste Italiane, precisando che l’intervento rientra nel progetto “Polis”, il programma destinato a trasformare gli uffici postali dei comuni con meno di 15 mila abitanti in sportelli di prossimità per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Una sede temporanea in via Borgo

Per garantire la continuità delle attività durante il periodo dei lavori, Poste Italiane attiverà una sede provvisoria allestita all’interno di un container in via Borgo.

La struttura sarà operativa per tutti i principali servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35. Sarà inoltre disponibile un ATM Postamat funzionante 24 ore su 24.

Più servizi per i cittadini

L’ufficio di piazza Francesco Crispi è stato inserito nel progetto “Polis”, l’iniziativa con cui Poste Italiane punta a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei piccoli comuni, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale e contribuendo al superamento del digital divide.

La riqualificazione degli spazi consentirà lo sviluppo di nuove attività attraverso l’integrazione dei canali fisici e digitali dell’azienda.

I servizi disponibili dopo i lavori

Al termine degli interventi, oltre ai servizi già attivi dedicati ai pensionati dell’INPS, ai certificati anagrafici e di stato civile, alla certificazione unica, al modello “OBIS M”, ai servizi del circuito ANPR e alla richiesta o al rinnovo del passaporto, l’ufficio postale di Assoro metterà progressivamente a disposizione dei cittadini ulteriori servizi della Pubblica Amministrazione, ampliando così l’offerta disponibile sul territorio.