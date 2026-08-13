Auto in fiamme sulla A19 dopo svincolo di Enna: code e disagi in direzione Palermo

Code e disagi sulla A19 nel tratto dopo lo svincolo di Enna in direzione Palermo per via di un incendio che ha coinvolto una macchina. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, un veicolo è andato in fiamme, presumibilmente per un problema meccanico o elettrico, costringendo il conducente ad uscire rapidamente dall’abitacolo.

Le richieste

Tante le richieste di soccorso arrivate al numero di emergenza ed in poco tempo il traffico verso Palermo si è praticamente bloccato. Si sono formati degli incolonnamenti in galleria, creando non poca apprensione tra gli automobilisti.