VIVERE REGALBUTO: UNA NUOVA VOCE PER RACCONTARE L’IDENTITÀ DI UN TERRITORIO

Dalla volontà di un giovane professionista nasce un progetto digitale dedicato a persone, luoghi, tradizioni, cultura e memoria della comunità di Regalbuto.







REGALBUTO (EN) — Raccontare un territorio significa anche conservarne la memoria, valorizzarne le tradizioni e dare voce alle persone che lo vivono.





È da questa idea che nasce Vivere Regalbuto, un progetto indipendente e senza scopo di lucro ideato e fondato da Alessandro Valenti, con l’obiettivo di raccontare Regalbuto attraverso il digitale e trasformare gli strumenti della comunicazione contemporanea in un mezzo di partecipazione e valorizzazione del territorio.





Il progetto nasce dalla volontà di andare oltre la semplice narrazione degli eventi e costruire, nel tempo, un racconto più ampio della comunità: persone, luoghi, storia, cultura, tradizioni, sport, arte, eventi, passioni e quotidianità diventano parte di un unico patrimonio da raccontare e custodire.





Vivere Regalbuto è stato ideato, sviluppato e realizzato interamente da Alessandro Valenti, che ha scelto di mettere a disposizione del progetto le proprie competenze professionali nel settore della comunicazione digitale.





Valenti è infatti fondatore di Connexa, agenzia di comunicazione digitale, attraverso la quale cura personalmente gli aspetti legati alla strategia, all’identità visiva, alla comunicazione e alla produzione dei contenuti del progetto.





Il legame con l’attività professionale rimane però distinto dalla natura dell’iniziativa: Vivere Regalbuto è un progetto indipendente, senza finalità commerciali e sostenuto personalmente dal suo fondatore, nato dalla volontà di dedicare tempo, competenze e risorse alla valorizzazione del territorio.





Uno degli elementi distintivi del progetto è il coinvolgimento diretto della comunità.





Vivere Regalbuto vuole infatti trasformare cittadini e persone legate al paese in parte attiva del racconto, dando loro la possibilità di condividere fotografie, video, ricordi, testimonianze e frammenti della propria esperienza.





Un esempio particolarmente significativo è stato il racconto della Festa di San Vito Martire, durante la quale il progetto ha documentato i quattro giorni di celebrazioni attraverso fotografie, video e contenuti dedicati, valorizzando anche i materiali condivisi direttamente dalla comunità.





Il progetto non guarda però soltanto al presente.





Tra gli obiettivi futuri c’è infatti la realizzazione di una guida digitale di Regalbuto, costruita anche attraverso il contributo dei cittadini, che possa raccogliere luoghi, tradizioni, attività, fotografie, testimonianze e informazioni utili sul territorio.





L’intento è creare nel tempo una vera e propria memoria digitale di Regalbuto: un patrimonio condiviso capace di raccontare il paese alle generazioni presenti e future e, allo stesso tempo, di far conoscere il territorio a chi vive fuori dalla comunità.





«Vivere Regalbuto nasce prima di tutto da un legame personale con il territorio – spiega Alessandro Valenti –. Ho scelto di mettere a disposizione le competenze che utilizzo nel mio lavoro per costruire qualcosa che potesse essere utile alla comunità. L’obiettivo non è semplicemente gestire una pagina social, ma creare nel tempo uno spazio capace di raccontare ciò che siamo, valorizzare ciò che abbiamo e conservare la memoria di ciò che viviamo.»





Il progetto vuole quindi utilizzare il digitale non come fine, ma come strumento per rafforzare il rapporto tra persone e territorio, dando nuova forma al racconto di una comunità e contribuendo alla valorizzazione di Regalbuto anche oltre i suoi confini.





Vivere Regalbuto nasce così dal territorio e per il territorio, con una visione che guarda al presente ma soprattutto al futuro: raccontare, coinvolgere e custodire.





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INFORMAZIONI SUL PROGETTO





Vivere Regalbuto

Progetto indipendente e senza scopo di lucro





Ideatore e fondatore: Alessandro Valenti





Fondatore di Connexa: agenzia di comunicazione digitale





???? 350 525 8287





Materiali disponibili: fotografie, video e ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili per la stampa su richiesta.