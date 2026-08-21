Enna Calcio, cambia ancora la panchina: Pisano punta su Anastasi

L’Enna cambia ancora. Giuseppe Anastasi è il nome indicato da Giovanni Pisano per la panchina gialloverde. Una scelta che, se formalizzata, porterebbe a quattro gli allenatori che si sono succeduti nel nuovo corso del club: Marco Coppa, Natale Serafino, Alfredo Cimino e, appunto, Anastasi.

Una sequenza che fotografa un progetto tecnico ancora in fase di assestamento, mentre la società sta definendo ruoli, rosa e struttura per il prossimo campionato di Serie D.

Il primo cambio

La prima scelta era stata Marco Coppa, individuato dalla proprietà che aveva rilevato l’Enna da Luigi Stompo. Successivamente il nuovo proprietario Giancarlo Travagin aveva affidato la direzione sportiva a Gagliano, che aveva indicato Natale Serafino come allenatore.

L’assetto, però, è stato successivamente rivisto dallo stesso Travagin, che ha scelto di interrompere il rapporto con Gagliano e di puntare su Alfredo Cimino.

Cimino e la salvezza

Cimino ha guidato l’Enna nella parte decisiva della stagione, centrando la salvezza. Per questo, fino a pochi giorni fa, la sua conferma appariva una soluzione concreta. Era stato lo stesso Travagin a indicare Cimino come possibile allenatore e anche Domenico Panico, consulente della società, aveva sostenuto l’ipotesi. Ora, invece, il quadro è nuovamente cambiato. Per Cimino potrebbe comunque esserci spazio nello staff tecnico, ma la panchina sembra destinata ad avere un nuovo proprietario.

Pisano e Anastasi

La nuova svolta è legata all’ingresso di Giovanni Pisano nel ruolo di direttore sportivo. È stato proprio l’ex bomber dell’Enna a indicare Anastasi per la guida tecnica. I due si conoscono dai tempi del Siracusa. Anastasi ha allenato Siracusa, Akragas, Acireale, Giarre, Ragusa e Imolese e con il Siracusa ha conquistato un campionato di Eccellenza. La scelta rappresenta dunque anche la prima indicazione forte del nuovo direttore sportivo sulla costruzione della squadra.

Il mercato

Mentre si definisce la questione della panchina, Panico continua a lavorare sulla rosa. Altri giocatori sono attesi tra oggi e domani, ma le operazioni dovranno essere formalizzate con l’arrivo di Travagin a Enna.

Il presidente incontrerà il 24 agosto i protagonisti della nuova stagione. Sarà il momento nel quale dovrebbero essere chiariti anche gli ultimi passaggi dell’organizzazione tecnica e societaria.

Gli equilibri

Attorno alla scelta di Pisano non mancano però discussioni. Nell’ambiente che gravita attorno alla società non tutti avrebbero accolto con entusiasmo il nuovo assetto e alcuni mediatori starebbero cercando di ricomporre posizioni differenti. Il 24 agosto potrebbe essere il giorno della verifica definitiva: Travagin dovrà dare forma all’organigramma e alle scelte con cui l’Enna affronterà la prossima Serie D.