Troina, prevenzione cardiaca: il 13 settembre screening gratuiti per 40 giovani

La Fondazione Danilo Bonarrigo, in collaborazione con la famiglia e gli amici di Carlo Pagana, organizza la 27^ Giornata della prevenzione delle malattie cardiache, che si svolgerà il 13 settembre 2026 nei locali della Fondazione Danilo Bonarrigo, viale Vittorio Veneto, n. 72, Troina. La 27^ giornata è rivolta a 40 persone di età compresa tra i 18 e 40 anni. I cardiologi Giovanni d’Urso e Giuseppe Riccardo Greco eseguiranno le visite gratuite con l’apporto del medico Giuseppe Santoro e degli infermieri che collaborano con la Fondazione Danilo Bonarrigo.

Il programma

La 27^ Giornata si svolgerà secondo il seguente programma: dalle ore 07.30 alle 09.00 prelievo del sangue a digiuno per misurazione di glicemia e colesterolo; dalle ore 09.30 alle 13.00 visita cardiologica. Le persone interessate alla visita cardiologica devono preregistrarsi, compilando, entro il 6 settembre 2026, l’apposita scheda disponibile sul sito web della Fondazione Danilo Bonarrigo www.fondazionedanilobonarrigo.it.

La prevenzione

Le malattie cardiache sono la principale causa di morte in Italia e nel mondo. Il rischio di contrarre malattie cardiovascolari aumenta con l’avanzare dell’età. Tuttavia, non sono rari i casi di persone che, pur non essendo anziani, vengono colpiti da improvvisi, inaspettati e mortali attacchi al cuore. Ed esattamente è quello che è capitato a Danilo Bonarrigo (32 anni) nel 2003 e Carlo Pagana (31 anni) nel 2022, due giovani troinesi che avevano appena superato i 30 anni di età.

Gli screening

I sintomi di queste malattie cardiache, nella fase inziale, sono silenti. Ma quando si manifestano, lo fanno in maniera talmente forte da lasciare pochissimo tempo per intervenire. Gli screening cardiovascolari gratuiti, che si fanno a Troina per iniziativa della Fondazione Danilo Bonarrigo dal 2003 e dalla famiglia ed amici di Carlo Pagana dal 2023, hanno l’obiettivo di individuare in tempo i rischi di infarto e ictus, prima che si manifestano i sintomi.