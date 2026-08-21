Nicosia, 3 giorni per la prevenzione oncologica: controlli gratuiti e spettacolo con Valeria Solarino

Tre giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile, con screening gratuiti, incontri con medici e specialisti e momenti di confronto con le donne che hanno affrontato la malattia. È il programma di Nicosiana, in calendario a Nicosia dal 27 al 29 agosto, con l’obiettivo di portare la prevenzione più vicino alle comunità delle aree interne.

L’iniziativa arriva mentre il territorio attende l’attivazione di un nuovo mammografo digitale annunciato dall’Asp di Enna. Una dotazione destinata a ridurre gli spostamenti necessari per accedere agli esami di prevenzione, particolarmente rilevanti in un territorio distante dai principali centri sanitari.

Il sostegno

Accanto alla prevenzione, Nicosiana mette al centro anche il problema degli spostamenti per chi ha già ricevuto una diagnosi. Durante la manifestazione sarà promossa una raccolta fondi a favore di AGO, associazione che accompagna gratuitamente i pazienti oncologici di Nicosia verso i centri siciliani dove vengono effettuate chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e altri trattamenti.

Le testimonianze

Uno spazio importante sarà dedicato alla fotografia con “Volti di Rinascita”, progetto della fotografa Bianca Burgo che ha ritratto venti donne di Nicosia che hanno ricevuto una diagnosi di tumore. I loro volti e le loro storie saranno esposti in diversi punti della città durante le tre giornate.

Le protagoniste saranno inoltre al centro della serata inaugurale del 27 agosto, “Voci di Rinascita”, diretta da Antonio Monsellato, insieme a Ludovica Bizzaglia, Alessandro Proietti, Giacomo Ferrara e Alberto Paradossi.

Gli appuntamenti

Il programma proseguirà il 28 agosto con l’Associazione LibroSia e una serata dedicata a La cura di Concita De Gregorio, con la lettura di alcuni brani affidata a Ludovica Bizzaglia e il successivo monologo Mamma di Lorenzo Maniscalco.

Chiusura il 29 agosto con Oltre le colonne d’Ercole, spettacolo con Valeria Solarino e la pianista Gloria Campaner, tra parole, musica e letteratura. Un programma che affianca così alla prevenzione sanitaria una riflessione pubblica sull’esperienza della malattia, della cura e della ripartenza.