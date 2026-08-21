Rita da Cascia il Musical: lo spettacolo nella villa comunale di Barrafranca

Sarà la Villa Comunale Francesco Ferreri di Barrafranca a ospitare, domenica 6 settembre alle 21, “Rita da Cascia il Musical”, spettacolo organizzato dal Comune di Barrafranca e da Mattina Assicurazione e portato in scena da Gli Eclettici Associazione Spettacoli APS-ETS.

La storia

Lo spettacolo, con la regia di Rosario Primavera, racconta la vita di Rita da Cascia attraverso una rappresentazione romanzata che, secondo gli organizzatori, mantiene il riferimento alla vicenda storica della Santa. Luci, musiche, colori e coreografie accompagnano le diverse fasi della sua esistenza.

Sul palco saranno impegnati 40 artisti tra cantanti, attori e ballerini, affiancati da otto tecnici. Al centro della rappresentazione i temi del perdono, dell’amore e della speranza legati alla figura di Santa Rita, conosciuta come la “Santa dei casi impossibili”.

Il progetto

Il musical nasce dall’iniziativa di otto amici che hanno trasformato un’esperienza personale in un progetto teatrale. Il gruppo aveva espresso il desiderio di portare lo spettacolo a Cascia, davanti alla Santa, obiettivo raggiunto nel luglio 2025 con la rappresentazione sul sagrato della Basilica. L’appuntamento di Barrafranca sarà quindi una nuova tappa del progetto, dopo quella realizzata nella città umbra.