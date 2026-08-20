Incendio a Troina, fiamme in contrada Liso: minacciate case e Oasi, in azione i canadair

Momenti di forte preoccupazione a Troina per un incendio divampato in contrada Liso, dove le fiamme stanno interessando diversi terreni incolti e si stanno avvicinando alle abitazioni.

Le operazioni di spegnimento sono in corso con l’impiego di tre squadre del Corpo forestale, due dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. In arrivo anche due elicotteri e un Canadair per contrastare dall’alto l’avanzata del fronte di fuoco.

Le abitazioni

L’incendio ha già provocato danni a una casa: le fiamme hanno raggiunto il tetto. I lanci d’acqua vengono concentrati soprattutto sulle abitazioni minacciate, nel tentativo di impedire che il fuoco possa raggiungere altri edifici.

Particolarmente delicata la situazione nell’area del villaggio Cristo Redentore, dove il fronte dell’incendio si sta dirigendo verso una delle strutture dell’Oasi Maria Santissima, istituto di ricovero e cura per persone con disabilità intellettiva e disturbi correlati.

Le indagini

Sul posto sono impegnati anche carabinieri e polizia. Gli operatori riferiscono che, già a partire da mezzogiorno, sarebbero stati individuati diversi punti di innesco. Un elemento che dovrà essere verificato dagli investigatori impegnati negli accertamenti sull’origine del rogo.

Intanto le squadre continuano a lavorare per contenere le fiamme e proteggere le strutture presenti nell’area, mentre l’intervento dei mezzi aerei dovrebbe rafforzare le operazioni nelle zone maggiormente esposte.