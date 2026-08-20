Futuro nazionale, Campagna richiama all’ordine i referenti: il caso delle note di Enna

Le recenti prese di posizione del referente del Comitato Costituente di Enna 1054, l’avvocato Carmelo Mirisciotti, sui ritardi della strada Nord-Sud e sulla governance dell’ATI idrico accendono una questione interna a Futuro nazionale sulla titolarità delle comunicazioni politiche.

A intervenire è Walter Campagna, referente del Comitato 134 di Piazza Armerina, che nella sua nota non cita direttamente Mirisciotti, ma fa riferimento proprio agli articoli pubblicati negli ultimi giorni dalla stampa sui due temi.

“Da qualche tempo vedo pubblicati post da parte di referenti, con il logo di Futuro Nazionale relativi a problemi nazionali, regionali, provinciali e comunali.”

Le disposizioni del partito di Vannacci

Il nodo sollevato da Campagna riguarda l’autorizzazione a parlare a nome del movimento. “Si precisa che attualmente in Sicilia non sono stati nominati i vertici di Futuro Nazionale, pertanto nessuno è autorizzato e le note pubblicate vengono scritte solo ed esclusivamente a titolo personale.”

Nella nota viene richiamato anche il ruolo del responsabile per Sicilia e Sardegna. “Non a caso, il Responsabile per la Sicilia e Sardegna, ha più volte emesso circolari di richiamo rivolto ai Referenti, diffidandoli ad indirizzare note, non autorizzate dai vertici del partito, alle istituzioni.”

Il riferimento a Enna

Il passaggio che collega la nota di Campagna alle recenti iniziative di Mirisciotti è esplicito, pur senza citarne il nome. “Non più tardi di ieri ho visto pubblicati, su testate giornalistiche on line della Provincia di Enna, articoli relativi all’ATI e alla strada Nord/Sud che, come ben intuibile, non riguarda solo un territorio.”

Mirisciotti, quale referente del Comitato Costituente di Enna 1054, era intervenuto pubblicamente proprio sui ritardi della Nord-Sud e, più recentemente, sulla governance dell’ATI idrico. In realtà, ad Enna c’è un secondo comitato legato a Futuro nazionale che, però, non è entrato sui temi della politica locale. Campagna aggiunge: “ Sicuramente i Referenti che scrivono tali articoli non hanno tenuto conto di eventuali relazioni territoriali con le forze politiche in carica.”

Il metodo

Il tema posto da Campagna non riguarda quindi il merito delle questioni affrontate da Mirisciotti, ma il modo in cui le posizioni vengono assunte e comunicate a nome del movimento. “Spero che non si avveri più quanto qui scritto, tenendo conto che in politica tutto quanto va concordato, preventivamente, con i vertici e con i colleghi” chiosa Campagna.