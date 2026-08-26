Allerta caldo estremo in provincia di Enna: temperature fino a 45 gradi

Una nuova ondata di caldo intenso, accompagnata da pulviscolo sahariano, sta interessando in questi giorni la provincia di Enna e le zone interne della Sicilia. Secondo le previsioni del Centro Meteorologico di Piazza Armerina e Legambiente Agira i picchi più alti sono attesi venerdì e sabato, quando il termometro potrebbe toccare i 44-45 gradi nelle aree interne dell’isola.

Attenzione ai fragili

Una fase meteorologica che richiede attenzione, in particolare nelle ore centrali della giornata, quando l’esposizione al calore diventa più rischiosa per le fasce di popolazione più vulnerabili: anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Gli esperti raccomandano di evitare le uscite nelle ore più calde e di garantire una corretta idratazione.

Rischio incendi

Sul fronte della prevenzione, Legambiente Agira ha annunciato lo stato di preallerta per il rischio incendi, un pericolo concreto quando alle temperature record si somma la siccità che caratterizza il territorio in questo periodo dell’anno. L’associazione invita alla massima cautela, soprattutto nelle zone rurali e boschive della provincia. In caso di avvistamento di un incendio, si ricorda di contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112, il Corpo Forestale al 1515, oppure la Sala Operativa Unificata di Protezione Civile al numero verde 800 404 040