Piazza Armerina invasa da colombi e piccioni, Futuro nazionale: rischi sanitari, serve un piano
Piazza Armerina - 25/08/2026
Un’invasione di volatili che crea disagi e fa scattare l’allarme igienico-sanitario nel cuore di Piazza Armerina. Il comitato costituente 134 di Piazza Armerina di Futuro Nazionale, per voce del referente Walter Campagna, accende i riflettori sulla massiccia presenza di colombi e piccioni che interessa questa parte di territorio.
Rischi sanitari
La situazione, segnalata con forza dal movimento politico, viene definita critica non solo per il degrado urbano, ma soprattutto per i potenziali rischi legati alla salute pubblica, essendo i volatili riconosciuti come vettori di patogeni e infezioni pericolose per l’uomo.
Il piano per fronteggiare l’emergenza
Per fronteggiare il problema, Futuro Nazionale si rivolge direttamente all’amministrazione comunale invocando un piano d’azione tempestivo. Le richieste avanzate dal comitato poggiano su quattro direttrici fondamentali ritenute indifferibili: il contenimento della popolazione animale, mirate operazioni di sanificazione, la tutela del decoro urbano e la salvaguardia della collettività.