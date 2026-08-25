Caso difterite, Bassetti: rinviare inizio scuola in Sicilia e fare i controlli sui bambini vaccinati

Un breve rinvio dell’inizio delle lezioni nelle scuole primarie siciliane per verificare lo stato vaccinale degli alunni e completare, dove necessario, i percorsi di recupero. È la proposta dell’infettivologo Matteo Bassetti, avanzata alla luce delle criticità nelle coperture vaccinali dell’Isola e dopo il caso di difterite registrato a Palermo.

I controlli su Enna

La proposta riguarda quindi anche la provincia di Enna, dove il tema della verifica delle vaccinazioni assume particolare rilievo in vista del ritorno in classe. Frattanto, l’Asp di Enna ha disposto con effetto immediato una verifica capillare sull’intero territorio provinciale per individuare tutti i minori che non risultano avere completato le vaccinazioni previste.

L’obiettivo è quello di contattare e convocare quanto prima le famiglie interessate per recuperare le somministrazioni mancanti, fornendo al contempo un’informazione corretta, puntuale e priva di allarmismi sui reali benefici di un percorso immunitario completo.

Al momento non ci sono rinvii

Bassetti chiede controlli “persona per persona”, senza limitarsi ai dati aggregati, prima della riapertura delle aule. L’obiettivo, sottolinea l’infettivologo, è fare prevenzione e mettere in sicurezza le scuole. In Sicilia il calendario prevede l’avvio delle lezioni il 15 settembre: al momento, però, non risultano decisioni ufficiali per un rinvio.