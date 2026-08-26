Premio Città di Leonforte, il teatro protagonista fino al 30 agosto: 11 regioni coinvolte

Il Premio Città di Leonforte si conferma tra gli appuntamenti dedicati al teatro contemporaneo con una partecipazione che supera i confini regionali. Sono state 66 le candidature arrivate quest’anno da compagnie teatrali di 11 regioni italiane, mentre le serate di agosto hanno registrato una significativa presenza di pubblico.

Finaliste

“Una selezione ricca, eterogenea e capace di far riflettere su temi di grande attualità”, sottolinea il direttore artistico Giuseppe Oriti, citando tra gli argomenti affrontati violenza digitale, crisi climatica, disagio generazionale, relazioni e identità. Dopo la Menzione Speciale Teatro Popolare assegnata a “La seduta spiritica – C’era una volta a Vigàta” del Teatro delle Nevi di Acireale e la Menzione Speciale Giuria Giovani a “Ex Pose Me” della compagnia Senza Confine Teatro di Fasano, il 24 agosto è andato in scena “Spaccati di vita” di Daniele Profeta, una delle tre finaliste della 43esima edizione.

Spettacoli

Restano ora due appuntamenti. “Tre di Picche”, della Compagnia La tela bianca di Roma, sarà in scena il 26 agosto alle 21 all’Arena Teatro Granfonte. Il 28 agosto, sempre alle 21, toccherà a “20 grammi” di Caraboa Teatro di Trieste, spettacolo che affronta il tema dell’impatto ambientale delle azioni quotidiane.

Premiazione

Il Galà di Premiazione è in programma il 30 agosto alle 20.30 all’Arena Teatro Granfonte. Condotta da Michele Sciancalepore, la serata assegnerà i riconoscimenti per attore, attrice, regia, drammaturgia, gradimento del pubblico e miglior spettacolo. Il Premio alla Sicilianità 2026 andrà a Claudio Casisa.

Inclusione

Ospite del Galà sarà anche la Compagnia Guardastelle, realtà teatrale inclusiva che coinvolge ragazzi e ragazze con varie forme di disabilità. La manifestazione è organizzata dal Comune di Leonforte con la direzione artistica di Giuseppe Oriti e la codirezione di Benny Ilardo.