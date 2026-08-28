Il mistero prende corpo e voce: a Enna va in scena la restituzione pubblica di “Giallo d’Autore”

Organizzata dall’associazione Bottega Culturale nell’ambito del festival di rigenerazione culturale del territorio ennese “Sulle tracce di Franco Enna”, l’iniziativa è realizzata con il sostegno e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Parco Archeologico della Villa Romana del Casale, dell’UNESCO, della Società Dante Alighieri (Comitato di Enna) e in collaborazione con il Collettivo V.A.N. (Verso Altre Narrazioni).





Un percorso immersivo che unisce la suspense della narrazione poliziesca all’autenticità del teatro vivo e partecipato. Sabato 29 agosto, alle ore 19:30, il Cortile dell’ex Convento dei Cappuccini ad Enna farà da sfondo a “Giallo d’Autore – Il Mistero in Scena”, performance site-specific che rappresenta l’atto conclusivo e la restituzione pubblica del laboratorio teatrale curato e diretto da Ornella Matranga del Collettivo V.A.N.





Svoltosi dal 25 al 28 agosto presso gli spazi dell’Urban Center di Enna, il laboratorio di narrazione e gioco scenico ha visto come assolute protagoniste dieci donne che hanno scelto di mettersi in gioco sul palcoscenico. Attraverso un intenso lavoro sul corpo, sulla parola e sul gesto scenico, le partecipanti hanno trasformato la propria sensibilità in un racconto corale vibrante e coinvolgente. Con spiccata naturalezza e un’intensa carica emotiva, condurranno lo spettatore nei meandri del mistero, offrendo una lettura umana e appassionata del genere giallo.





“Questo progetto incarna appieno lo spirito con cui promuoviamo la cultura sul nostro territorio: non soltanto come fruizione passiva, ma come processo attivo di rigenerazione ed espressione della comunità”, dichiara Antonio Messina, Presidente dell’associazione Bottega Culturale. “Vedere le donne di Enna riappropriarsi della narrazione e farsi custodi dell’eredità ideale di un autore come Franco Enna è la dimostrazione di come il teatro sappia farsi strumento vivo di partecipazione, relazione e bellezza.”

A rendere ancora più avvolgente l’atmosfera della serata saranno le sonorizzazioni dal vivo intessute dai musicisti Francesco Longo al sax e Gaetano Fontanazza alla chitarra, le cui note accompagneranno lo snodarsi delle vicende sul palco creando il perfetto contrappunto sonoro a un’esperienza teatrale unica nel suo genere.





In scena daranno voce e corpo alle storie Manuela Acqua, Ivana Antinoro, Filippa Biondo, Anita Gagliano, Ilenia Giordano, Lina La Porta, Angela Parisi, Simona Pisano, Simona Russo e Salvina Signorelli.





L’evento andrà in scena sabato 29 agosto alle ore 19:30 presso il Cortile dell’ex Convento dei Cappuccini ad Enna. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via telefono o WhatsApp il numero 352 2706742