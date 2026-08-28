Troina, 1,5 milioni per la riqualificazione energetica dell’area artigianale

Un investimento da 1,5 milioni di euro per cambiare volto all’area artigianale “Libero Grassi” di Troina e intervenire sui consumi energetici e sulla gestione delle risorse idriche. Negli uffici comunali di via Graziano, sono stati consegnati ufficialmente alla ditta aggiudicataria della gara d’appalto i lavori di riqualificazione energetica e ambientale dell’area produttiva di Troina.

L’intervento dà attuazione al finanziamento ottenuto dal Comune, risultato primo nella graduatoria del Dipartimento regionale delle Attività produttive.

Fotovoltaico, acqua e nuove alberature

Il progetto prevede l’installazione di pensiline fotovoltaiche per una potenza complessiva di 210 kW, destinate a produrre oltre 300 mila kW di energia all’anno. Gli impianti, oltre alla produzione di energia, garantiranno zone d’ombra per i lavoratori.

Previsto anche un sistema per la raccolta e l’accumulo delle acque piovane, con una capacità di circa 240 mila litri, pensato per contribuire a fronteggiare le esigenze legate alla siccità.

Sul fronte ambientale è prevista la piantumazione di 114 querce distribuite nell’area artigianale.

Quattro milioni e mezzo di investimenti

Il nuovo intervento si aggiunge ai lavori di manutenzione straordinaria attualmente in corso nell’area per un valore di 3 milioni di euro, finanziati nell’ambito dei progetti destinati alle aree comprese nelle Zone economiche speciali (Zes).

Questi lavori riguardano la rifunzionalizzazione e la messa in sicurezza di strade, parcheggi e scarpate. Sommando i due interventi, gli investimenti attivati nell’area artigianale arrivano quindi a 4,5 milioni di euro.

“Continua incessante l’attività di programmazione e progettazione di opere pubbliche nevralgiche per la città – dichiara soddisfatto il sindaco Alfio Giachino. In questi ultimi anni abbiamo posto particolare attenzione a far finanziare opere che l’area artigianale e le imprese insediate attendevano da decenni. Con questo ulteriore finanziamento chiudiamo un cerchio che consentirà ai nostri insediamenti produttivi di lavorare con maggiore funzionalità e di attrarre nuovi investimenti”.

Energia per le imprese

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è legare la riqualificazione dell’area alla riduzione dei costi sostenuti dalle aziende insediate. L’assessore alle Attività produttive Giuseppe Schillaci, che ha seguito l’iter del bando, sottolinea l’entità degli investimenti messi in campo in pochi mesi.

“Sono molto soddisfatto di questo obiettivo – aggiunge soddisfatto l’assessore alle attività produttive Giuseppe Schillaci, che ha curato l’iter del bando. Nel giro di pochi mesi siamo riusciti ad attivare investimenti nell’area per ben 4.5 milioni di euro. In particolare, con quest’ultimo finanziamento, puntiamo alla sostenibilità, dando energia e acqua alle imprese con notevoli risparmi in bolletta”.

Sono inoltre allo studio, spiega l’assessore, modalità per redistribuire alle imprese l’energia elettrica prodotta dagli impianti. Le pensiline saranno collocate in diversi punti dell’area, con l’ipotesi di assegnare a ciascun capannone una quota dell’energia prodotta.

L’operazione, nelle intenzioni dell’amministrazione, potrebbe aumentare l’autosufficienza energetica delle aziende e liberare risorse oggi assorbite dai costi dell’energia.