Leonforte, il campo sportivo affidato alla Protezione Civile

È una nota del sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, ad annunciare l’affidamento, per due anni, della gestione del nuovo campo sportivo ai volontari della Protezione Civile di Leonforte. L’obiettivo è garantire la manutenzione e la corretta tenuta del manto erboso, la conservazione del patrimonio comunale e la piena fruibilità della struttura da parte della comunità.

Gli orari

L’affidamento sarà gratuito e avrà “finalità pubbliche”. Tra i compiti previsti ci sono la gestione e manutenzione del terreno di gioco, la pulizia, il decoro, la manutenzione ordinaria, la custodia e il presidio continuativo dell’impianto. Il Comune prevede l’apertura al pubblico tutti i giorni, con un orario minimo garantito dalle 7 alle 21.

I cittadini potranno utilizzare gratuitamente la pista, il prato e gli spazi accessori durante gli orari di apertura, mentre le società sportive potranno usufruire della struttura previa richiesta e pagamento del ticket che sarà stabilito con delibera della Giunta comunale. L’impianto dovrà inoltre garantire la regolare fruizione sportiva e potrà ospitare iniziative sociali, sportive e di interesse collettivo.

Cosa potrà fare la Protezione civile

L’Amministrazione manterrà la disponibilità della struttura fino a 30 giornate l’anno per iniziative istituzionali. La Protezione Civile potrà inoltre utilizzare l’impianto, compatibilmente con la sua destinazione sportiva, per attività “istituzionali, formative, addestrative e operative”, contribuendo anche a rafforzare il presidio territoriale e la capacità di risposta della comunità in caso di emergenze e situazioni di necessità.

La gestione, precisa il sindaco, non potrà perseguire “finalità speculative o lucrative”. “Con questo accordo di collaborazione sarà garantito un servizio più efficiente”, si legge nella nota, che presenta l’iniziativa come un ulteriore intervento per restituire gli impianti sportivi alla cittadinanza.