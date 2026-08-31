Inps Enna, Angela Marco eletta presidente del Comitato provinciale: è la prima donna

Angela Marco è la nuova presidente del Comitato provinciale Inps di Enna. La segretaria territoriale della Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna è stata eletta venerdì alla guida dell’organismo. È la prima donna a ricoprire l’incarico a Enna.

La presidenza del Comitato si inserisce nel rapporto tra l’Inps, le parti sociali e il territorio e riguarda i temi della previdenza e della tutela sociale. Un organismo di confronto nel quale sono rappresentate le esigenze di lavoratori, pensionati e cittadini.

“Un forte senso di responsabilità”

Marco ha accolto l’elezione parlando di un incarico da affrontare con “gratitudine” e “un forte senso di responsabilità”.

“Il Comitato provinciale Inps rappresenta un importante luogo di confronto e di partecipazione, chiamato a mantenere un rapporto costante con il territorio e con i bisogni di lavoratori, pensionati e cittadini”, dichiara la neo presidente.

L’obiettivo indicato per il nuovo incarico è quello di rafforzare il confronto tra le diverse componenti. “Il mio impegno sarà quello di contribuire, attraverso il dialogo e la collaborazione tra tutte le componenti, a rendere sempre più efficace questo ruolo di rappresentanza e di tutela”, aggiunge Marco.

La Cisl: “Riconoscimento di un percorso”

L’elezione è stata accolta con soddisfazione dalla Cisl Agrigento Caltanissetta Enna. La segretaria generale Carmela Petralia parla di un riconoscimento al percorso sindacale di Marco.

“L’elezione di Angela Marco alla presidenza del Comitato provinciale Inps di Enna è motivo di grande soddisfazione per tutta la Cisl e rappresenta il riconoscimento di un percorso sindacale costruito con competenza, serietà e attenzione alle persone”, afferma Petralia.

La segretaria generale sottolinea inoltre il dato della rappresentanza femminile. “Per la prima volta a Enna una donna assume la presidenza del Comitato provinciale Inps”, dichiara, definendo l’elezione “un segnale importante” per la partecipazione femminile negli organismi di rappresentanza.