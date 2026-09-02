CANTO PARTECIPATIVO PER TUTTI AL GIARDINO DI DAFNE DI PERGUSA CON FRANCESCO SERGI

Giovedì 3 settembre alle 20 si tiene al Giardino di Dafne (Pergusa) la performance di canto partecipativo “Concerto Segreto”, di e con Francesco Sergi. La performance è aperta a tutti e la partecipazione è con donazione libera, presso il Giardino di Dafne in via Dafne 15 a Pergusa, Enna.



Il canto partecipativo è una delle forme più interattive e democratiche di canto per la comunità. La partecipazione apre alla possibilità di capire quanto impatto ha la propria voce nel quotidiano, quanto sia importante contribuire con la propria piccola parte in un racconto. I modi di raccontare una storia e le possibilità che questa storia si trasformi, sono tante qunte le persone che ne fanno parte.

Cantare con gli altri trasporterà i partecipanti in un mondo completamente diverso dalla propria quotidianità.



Francesco Sergi è un artista interdisciplinare ennese, vocalist e facilitatore con base in Sicilia, che opera nell’intersezione tra arte relazionale, musica improvvisata e pratiche artistiche comunitarie. La sua ricerca si concentra sulla voce umana come strumento di connessione, narrazione e riattivazione della memoria collettiva, con particolare attenzione a come la musica possa restituire presenza, empatia e senso di appartenenza nella società contemporanea. Attraverso progetti come Stories Untold — un album improvvisato realizzato con artisti provenienti da diversi paesi europei — e TRAMANDARE, un laboratorio intergenerazionale dedicato alla tradizione orale e alla voce, Sergi indaga come le narrazioni personali e collettive possano emergere oltre le barriere linguistiche e culturali.



Il Giardino di Dafne si trova in via Dafne 15 a Pergusa (Enna). Si tratta dell’area verde comunale adiacente alle piscine scoperte, di cui da marzo 2025 si prende cura un gruppo di associazioni locali: Amici della Festa del libro – Il Sasso nello Stagno, La Quercia, Associazione Culturale Mondoperaio, Garage Arts Platform, SAE – Segretariato Attività Ecumeniche, Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei.



Si consiglia di portare con sé un telo o lenzuolo, acqua e crema o spray repellente antizanzara.

Contatto per informazioni e domande: garage.enna@gmail.com, 366 8725778 (Mario).





Luogo: Giardino di Dafne, via Dafne , 15, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00