Madonna della Montagna, festeggiamenti a Valguarnera

Saranno celebrati sabato 5 settembre a Valguarnera i festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna. Una celebrazione che accoglie anno dopo anno sempre un maggior numero di fedeli e la cui devozione da parte della popolazione dopo 22 anni è sempre più sentita.

Celebrerà padre Salamone

Il comitato promotore, in occasione di tale evento ha pensato di organizzare la festa in grande stile. Ad officiare la Santa Messa solenne alle 19, sarà padre Filippo Salamone. Dopo la Messa, allieterà la serata, con intrattenimento musicale e balli, il maestro Giorgio Denaro. La festa si concluderà con carne a base di porchetta, organizzata dal gruppo dei giovani di contrada Montagna. All’evento parteciperanno i sindaci dei due territori confinanti, Carmen Cutrona sindaco di Valguarnera ed Antonio Licciardo sindaco di Assoro